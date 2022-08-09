Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ramazan Yıldız'ın (31) kullandığı 06 ET 0619 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde, Hacı Aslan (55) idaresindeki 06 ADR 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Aysun (52), Şükran (56), Kudret (56) ve Hatice Aslan (57) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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