Suruç'ta "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Meydan Park'ta düzenlenen programda vatandaşların boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapıldı, bazı vatandaşlar ise sağlık görevlilerine yönlendirilerek sorunlarıyla ilgili destek almaları sağlandı.

Programa, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile İlçe Sağlık Müdürü Necmettin Avan ve ilgililer katıldı.



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