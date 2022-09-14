Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Merkez Jandarma Karakolu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlendiği operasyonda 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.

JASAT ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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