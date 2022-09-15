Hayallerindeki üniversiteleri kurslara katılarak kazandılar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açılan resim ve müzik kurslarına katılan öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşti.

Konservatuar ve Güzel Sanatlara ilgi duyan öğrencilerin talebi üzerine Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezince (HEM) resim ve müzik atölyesi kursu açıldı.

9 aylık eğitimin sonunda Siverek Belediyesi tarafından sınava girecekleri üniversitelere götürülen gençler, başarılı oldukları sınav sonrası hayalini kurdukları üniversitelere yerleşti.

Gençleri ve eğitimi desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sınavları kazanan öğrencilere başarılar diledi.

Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşen öğrencilerden Sevda Gökpınar, "Belediyemiz tarafından açılan resim kursuna katılarak yaklaşık bir yıllık bir eğitim aldım. Daha sonra ilk yılım olarak girdiğim sınavlarda resim bölümünü iyi bir dereceyle kazandım ve çok mutluyum. Bize büyük emek veren öğretmenlerimize ve Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a desteği için teşekkür eden Özlem Yeşiltaş, "Konservatuara hazırlık süreci için katıldığım kurslarda piyano ve ses eğitimi aldım. Bazen yapamadık, bazen zorlandık, pes etmedik ve sonunda başardık. Biz bu gemiden mutlu indik, bu imkanları bize sağladığı için Ayşe hanım teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayalindeki üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hazal Kayguş, şunları söyledi: "Siverek Belediyesi Terziler Evi’nde açılan müzik kursu bölümünde 8 aylık bir eğitim gördüm. Öğretmenimizin desteğiyle ses eğitimi ve piyano derslerini aldım. Bu süreçte bizleri bir konservatuar öğrencisi olarak hazırladı. Mülakatlar için Nevşehir’e gittim ve bu hayalimdeki üniversiteydi. Çok umutluydum, sınava girdim ve 2. asil olarak kazandım. Öğretmenimiz Remziye Lale emekleri için Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hayalimdeki üniversiteyi kazandığım için mutluyum."

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