Şanlıurfa'nın "Keten Köyneği Fıstığı" coğrafi işaretle tescillendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın "Keten Köyneği Fıstığı"na, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'nın tescilli ürün sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, açıklamada, 28 ürünün tescilinin odaları tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın kültürel öğelerini ve yöresel lezzetlerini koruyup gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Peltek, şunları kaydetti.

"Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalarımız neticesinde; Şanlıurfa/Urfa Keten Köyneği Fıstığı 16 Eylül 2022'de 1224 tescil numarasıyla tescillendi. Coğrafi işaret tescili, ürünlere katma değer katması ve hak ettiği değere ulaşması açısından çok önemli bir çalışmadır. Coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve tanıtımı için de çalışmaya devam edeceğiz."





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