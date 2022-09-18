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Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

AA

Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna hain bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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