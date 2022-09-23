Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kent merkezinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

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