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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halfeti'de baraj gölüne balık yavrusu bırakıldı

AA

Halfeti'de baraj gölüne balık yavrusu bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki baraj gölüne 1 milyon yavru şabut ve sazan bırakıldı.

Halfeti Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gözeli kırsal mahallesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Zikrullah Erdoğan, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir."

Konuşmaların ardından balıklar baraj göletine salındı.

Kaymakam Erdoğan, daha sonra mahalledeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle ve bölge halkıyla görüştü.


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