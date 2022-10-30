Kelebek hastası Bosna Hersekli genç, şifayı Şanlıurfa'da buldu

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Kelebek hastalığı nedeniyle parmakları kapalı olan ve ellerini kullanamayan Bosna Hersekli genç, Şanlıurfa'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bosna Hersek'te yaşayan 16 yaşındaki Faris Nozic'in, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolyssis bullosa rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle vücudunun büyük bölümü yaralarla kaplandı, parmakları da zamanla kapandı.

Nozic ailesi, birçok ihtiyacını tek başına yapamayan çocuğunun tedavisi için Bosna Hersek'te ve başka ülkelerde doktor aramaya başladı.

İnternetten dünyadaki tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeleri takip eden aile, tavsiye üzerine Şanlıurfa'da özel bir hastanedeki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Abdülkadir Calavul'a başvurdu.

Ailesiyle Şanlıurfa'ya gelen Faris, 10 kişilik ekibin yaptığı yaklaşık 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

- "Bundan sonra ellerimi kullanacağım için çok mutluyum"

Faris Nozic de hastalığı nedeniyle çoğu zaman dışarıya çıkamadığı ve okulda kendisiyle alay edildiği için çok üzüldüğünü söyledi.

Ellerini tekrar kullanacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nozic, "Uzun bir süredir ellerimi kullanamıyordum, ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayamıyordum, çoğu zaman annem yardım ediyordu. Bundan sonra ellerimi kullanacağım için çok mutluyum. Buradaki herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "Çocuğumuz eskisi gibi ellerini kullanabilecek"

46 yaşındaki anne Mediha Nozic, 19 yıl önce evlendiğini, 2 çocuklarının olduğunu söyledi.

Faris'in küçük yaşlarda vücudunda yaralar çıkmaya başladığını ifade eden Nozic "Yaşadığımız yerde hastaneye götürdük bize kelebek hastalığı olduğunu söylediler. Uzun yıllardır çocuğumuzun tedavisi için çalışıyoruz. Türkiye'de bu hastalıkla ilgili tedavi yapıldığını öğrendik. Biz de buraya geldik, sağ olsun Abdülkadir Calavul ve ekibi bizi çok iyi karşıladı ve ameliyatımız başarılı oldu. Çocuğumuzun elleri açıldı, çok mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

53 yaşındaki baba Salko Nozic de çocuğu sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

- "Hastaların cildi hassas olduğu için onlara dokunmak çok zor"

Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Abdülkadir Calavul, AA muhabirine, nadir görülen deri hastalıklarından olan kelebek hastalığının ameliyatlarının çok zor olduğunu söyledi.

Kelebek hastalığıyla ilgili dünyada çeşitli tedavi yöntemlerinin bulunduğunu belirten Calavul, Türkiye'de kelebek hastalığı tedavisinin önemli birkaç merkezde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kelebek hastalarıyla çok sayıda operasyonlar gerçekleştirdiğini anlatan Calavul, şöyle konuştu:

"Kelebek hastalarının cildi çok hassas olduğu için dokunduğunuz yer sizin ellinizde kalıyor. Hastalık genellikle akraba evliliklerinde ortaya çıktığı oluyor. Bazen de akraba olmayan evliliklerde de bu tür vakalara karşılaşmak mümkün oluyor. Hastaların cildi hassas olduğu için onlara dokunmak çok zor. Aile, bu rahatsızlık nedeniyle çok zorluklar yaşamış. Ülkelerinde imkanları kısıtlı olduğu için çocuklarının tedavisini yapamamışlar. Faris'in yaraları nedeniyle elleri kapanmış, ailesi bize başvurdu. Biz de onları Şanlıurfa'ya davet ettik. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Faris'in iki elini açtık. Bunun yanında sünnetini de yaptık. Şu anda durumu gayet iyi, kendisini hastanede misafir ediyoruz."

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