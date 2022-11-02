Şanlıurfa'da 250 gram eroin ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 250 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.C.'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.



Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 250 gram eroin ele geçirildi.

Adreste bulunamayan İ.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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