Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı.



Mance Mahallesi'nde 2 grup arasında dün gece çıkan C.E'nin öldüğü, A.E, M.E. ve B.B'nin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ekipler, yaptığı çalışmada olayda yaralanan A.E, M.E, B.B. ile kavgaya karışan M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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