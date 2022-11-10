İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerlerini gezdi

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ŞANLIURFA (AA) - İstanbul 2 No'lu Barosu ile Tüm Hukukçular Birliği üyesi 40 avukat, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente İstanbul'dan gelen avukatlar, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" kabul edilen Göbeklitepe'yi gezdi.

Heyet, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı mekan olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ile Harran ilçesini de ziyaret etti.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik bir avukat grubuyla Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Kenti çok beğendiklerini ifade eden Şamlı, "Şanlıurfa, ülkemizin en güzel kentlerinden birisidir. Çok önemli bir inanç ve kültür merkezinde bulunmak bizim için çok önemlidir. Şanlıurfa aynı zamanda 'Peygamberler Şehri' peygamberler aynı zamanda bizlerin de atalarıdır. Burada peygamberlere ait kutsal mekanları ziyaret edip, dua ediyor, onları yad ediyoruz." dedi.

Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Mustafa Kuran da ziyarete katılan avukatlara teşekkür ederek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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