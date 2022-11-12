Şanlıurfa'da biberden yapılan 63 çeşit yemek ve tatlılar tanıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da, biberden yapılan yemek ve tatlıların tanıtımı için etkinlik düzenlendi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakıb'ın Köşkü'nde düzenlenen etkinlikte, şefler tarafından kentte yöreye özgü biberden yapılan ve aralarında çiğköfte, çömlek, dolma, firik pilavı, Siverek tava, kek, ayva tatlısı ve isot şerbeti gibi 63 çeşit yiyecek sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın yemeklerine ruh veren iki önemli unsurun isot ve sade yağ olduğunu söyledi.

Düzenledikleri İsot Gastroshow etkinliğinde birbirinden güzel tatların tanıtıldığını aktaran Beyazgül, şöyle konuştu:

"Sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye'nin bir çok ilinde Şanlıurfa isodu var ve ihraç edilmeye başladı. Çiğköftenin esas lezzetini veren isot ve birçok yemeğin de temelinde isot var. Arkadaşlarımız bir çok yemeği yapmışlar ama hiç beklenmedik bir şey daha yapmışlar, isotlu kek ve isotlu ayva tatlısı yapmışlar. Şunu söylemek istiyorlar, isot tatlılara da lezzet veriyor. Biz dünyanın en tatlı ve lezzetli isotu Şanlıurfa'da demiştik şimdi bunu tatlıya koyunca zaten en tatlı isot oldu."

Kente turistlik gezi için Almanya'dan gelen turistler ise etkinlik alanına gelerek çiğköftenin yoğuruluşunu izledi ve tadına baktı.

Katılımcılar, stantları gezerek isottan yapılmış 63 çeşidin yiyeceğin tadına baktı.

Etkinlik alanında, sıra gecesi ekibi de mini bir konser verdi.





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