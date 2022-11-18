Şanlıurfa'da hastanede kavga eden 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastanede kavgaya karışan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılaştı.

Gruplar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darbetti.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi yakaladı.

Ekipler, şüpheliler hakkında işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.