Şanlıurfa'da renkli pamuk deneme ekimlerinde bölgeye uyumlu 2 genotip belirlendi

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da, renkli pamuk üretimi için 2 genotipin bölgeye uyumlu olduğu tespit edildi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Haliloğlu öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan "Doğal Renkli Pamukların Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında yurt içi ve dışından temin edilen renkli ve beyaz pamuk tohumları, HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'ndeki deneme alanına ekildi. 14 renkli genotip ve 2 beyaz pamuk çeşidinin ekiminin yapıldığı çalışmada farklı tonlarda kahverengi ve açık yeşil renk pamuklar yetiştirildi. Böylece 2 genotipin bölgeye uyumlu olduğu belirlendi.

Doğal renkli pamukların bölgede ekiminin yaygınlaştırılması ve sanayide kullanılması için çalışma başlatıldı.

Doç. Dr. Haliloğlu, AA muhabirine, 3 yıl önce deneme amaçlı başlattıkları çalışmada 14 renkli genotip pamuktan bölgeye uyumlu 2'sini belirlediklerini söyledi.

- Tohumlar ıslah edilerek ekimi yaygınlaştırılacak

Bölgede doğal renkli pamuk yetiştirilmesi için üreticilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Doç. Dr. Haliloğlu, şöyle konuştu:

"Tespit ettiğimiz 2 genotipten biri ülkemizde Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen Nazilli DT-15 çeşidi. Bu çeşit gerçekten bölgeye çok iyi uyum sağladı. Son derece güzel bir çeşit olarak görünüyor. Diğeri ise kahverengi tonunda bir genotipimiz. O da bölgemize son derece uyum sağlayarak iyi sonuçlar verdi. İleriki aşamada bu tohumlarımızı ıslah edip yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Renkli pamuk çok önemli bir sanayi ürünü çünkü tekstilde boya işlemi inanılmaz derecede pahalı ve çevreyi kirletiyor. Eğer biz bu renkli pamuğu biraz yaygınlaştırabilirsek boya masrafından kurtulmuş ve kumaş üretim maliyetini yaklaşık yüzde 50 azaltmış olacağız. En büyük sıkıntımız elimizde yeteri kadar tohumun olmamasıydı. Hasatla birlikte elimizde yeteri kadar tohum olacağına inanıyoruz. Tohumlarımızı ıslah edip çoğaltacağız. Arzu eden üreticilerimize veya firmalarımıza belli bir miktar tohum verebileceğiz."

- Önemli tekstil firmaları tohum talebinde bulundu

Haliloğlu, bu yıl ekim yaptıkları ürünün hasadının tamamlanmasıyla ellerinde 200 dekar alanda ekilebilecek kadar tohum olacağını dile getirdi.

Türkiye'deki önemli tekstil firmalarının kendilerinden tohum istediğini söyleyen Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Biz de gereken desteği verdik. Bunun yanında bazı üreticilerimiz de talepte bulundu. Renkli pamukta en büyük sorunlardan biri bitki boylarının uzun olması. Biz de buna göre çalışmalarımızı yaptık. Burada bitki boyunu belli bir düzeyde tutmak için kullanılan bitki büyüme düzenleyicisini farklı doz ve dönemlerde uygulayarak en uygun doz ve zamanı tespit etmek için bir yüksek lisans tez çalışması yaptık. Bu pamuktan iplik, daha sonra da kumaş elde edilmesinin nasıl olacağını araştırıyoruz. Bu sayede pazarda kendine uygun bir yer bulmasını umut ediyoruz."

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