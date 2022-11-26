Viranşehir'de "Sevgi ülkesi vezire karşı" oyunu sahnelendi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir Belediyesi tiyatro grubu tarafından hazırlanan "Sevgi ülkesi vezire karşı" isimli oyun sahnelendi.



Belediyeden yapıla açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'ndaki gösteride yönetmenliğini Mustafa Elbenim'in yaptığı ve oynadığı iki perdelik oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Viranşehir Belediyesi tiyatro ekibi, çeşitli kostümlerle sahneledikleri müzikal oyunla sevginin gücünü konu aldı.



Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, müziğe ve bazı sahnelere eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Oyunun yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Mustafa Elbenim, grup olarak oyunlarını ilk kez Viranşehirli çocuklar için sahnelediklerini belirtti.



Sergilenen oyunda değerler eğitiminden sevgi kavramını işlediklerini aktaran Elbenim, "Çocuklar gösteriyle bolca eğlenme şansı buldu. İnteraktif müzikal çocuk oyununda sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu da öğrenmiş oldular. Oyunu iki seansta sahneledik. Bundan sonra da farklı oyunlarla gösterilerimizi sürdüreceğiz." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.