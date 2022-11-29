Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Halil Yıldız. kent kırsalındaki bir arazide yaralı haldeki peçeli bir baykuşa rastladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü telefonla arayan Yıldız, kuşun durumu hakkında bilgi verdi.

Ekipler, yaralı peçeli baykuşu bulunduğu yerden alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Buradaki ilk muayenesinde kanadından yaralandığı anlaşılan peçeli baykuş tedaviye alındı.

Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınması planlanıyor.

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