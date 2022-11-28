Şanlıurfa'da 2 polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, pompalı tüfekle 2 polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şair Nabi Mahallesi'nde yapılan bir çalışma esnasında pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akşam uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralanmış, 3 şüpheli suç aletiyle yakalanmıştı.

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