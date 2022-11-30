ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 3 Aralık'ta Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla ilgili basın mensuplarıyla buluştu.



Kırıkçı, Haliliye Belediyesi Göbeklitepe Gastronomi Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa halkıyla buluşacağını söyledi.

Erdoğan'ın Şanlıurfalıları, Şanlıurfalıların da Erdoğan'ı özlediğini belirten Kırıkçı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız kentimize açılışlar için geliyor ancak AK Parti'ye ve cumhurbaşkanımıza olan teeveccüh, sevda, ilgi o kadar fazla ki kapalı alanlara sığmadığımız için biz toplu açılış törenlerimizi de açık alanlarda yapıyoruz ve bir miting havasına dönüşüyor. Cumartesi günü yapacağımız program da aslında bir toplu açılış programı. Bu açılış programının bir miting havasına dönüşeceğini bildiğimiz için Abide Kavşağındaki açık alanda yapılacak ve bunun için çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımız yaklaşık 12 milyar liralık bir yatırımın açılışını yapacak ve Şanlıurfalılarla buluşacak. Tüm halkımızı Cumhurbaşkanımızı dinlemeye, açılışa ve inşallah yeni müjdeler dinlemeye davet ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Şanlıurfa halkını açılış törenine davet etti.

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