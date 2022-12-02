Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, cuma namazını tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası yerleşkedeki vatandaşlarla sohbet eden Nebati, balıklara yem attı.

Nebati, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak olan toplu açılış alanında ve Abide Kavşağı'nda inceleme yaptı.

Yapımı tamamlanan ve yarın açılışı yapılacak olan İl Jandarma Komutanlığı binasına giden Nebati, Tuğgeneral Mücahit Avkıran'la görüştü.

Daha sonra Valiliğe geçen Bakan Nebati, Vali Salih Ayhan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Nebati'ye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ilgililer eşlik etti.

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