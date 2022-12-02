Şanlıurfa'da bazı ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olan markete ceza

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bazı ürünlerin etiket ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunan markete cezai işlem uygulandı.



Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla market, kasap, fırınlar ve zincir marketleri denetledi.



Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaptığı denetimde, bazı ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının farklı olduğunu tespit etti.



Haksız kazanç ile vatandaşların mağdur edildiğini belirleyen ekipler, işletmeye cezai işlem uyguladı.

Ekipler, denetim sırasında işletmelerin ruhsat, hijyen ve kalite kontrollerini de yaptı.

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