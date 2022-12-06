Şanlıurfa'da yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta Nesibe A'nın (27) Süleyman Şah Mahallesi'ndeki evinde öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada, cinayet zanlısı S.A'nın (36) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.A'yı gözaltına aldı.

Maktulün kayınbiraderi olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Süleyman Şah Mahallesi'nde Nesibe A'ya ait evden 19 Ocak'ta silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kadının eşinin de 6 yıl önce öldürüldüğü öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.