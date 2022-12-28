Akçakale'de Türk Kızılay butik mağazası açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk Kızılay butik mağazası düzenlenen törenle açıldı.

Türk Kızılay Akçakale Şubesi tarafından dar gelirli vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiği Kızılay Butik'in açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Açılış töreninde konuşan Kaymakam Oltan Bayraktar, butik mağazasının oluşumunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türk Kızılay, daha önceden görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Akçakale ilçemizde de hep yanımızda oldu. İlçemiz Suriye sınırında olmasından dolayı mülteci sayımızda diğer şehirlere nazaran daha fazla ve Akçakale'de ne zaman kapısını çalsak Türk Kızılay hep yanımızda oldu. Bundan sonra da ilçemizde daha iyi hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığımız Türk Kızılay'ın Butik Mağazasının hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan da, ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini aktararak, giyim mağazasının hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından giyim mağazasının açılışı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve ilgililerin katılımıyla gerçekleşti.



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