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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Hilvan ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Akçakale'de M.Y. ve H.G'nin adresine düzenlenen operasyonda, 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Y. ve H.G. gözaltına alındı.

Ekipler, Hilvan ilçesinde yaptığı yol kontrolünde ise bir araçta 542 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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