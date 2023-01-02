Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde telefon direklerindeki kabloların çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlar Mahallesi'ndeki telefon direklerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 zanlının direklerden kabloları çaldıklarını tespit etti.
Zanlıların yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin kabloları kesmeleri ve daha sonra bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.