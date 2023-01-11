Kocaeli'deki silahlı saldırıda ölen radyoloji teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Kocaeli'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın (31) cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

İzmit ilçesinde 9 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doğan'ın cenazesi, dün akşam Şanlıurfa'ya getirildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenaze, Kısas Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Doğan'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Hürrem Doğan'ın babası Halil ve kardeşi Cemali Doğan ile aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

İzmit ilçesinde 9 Ocak'ta, spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada kendisini dışarıda beklediği iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alınmıştı.

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