Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı genç öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 17 yaşındaki genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Koruklu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Solhan'a (17) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Ağır yaralanan Solhan, ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kazadan sonra kaçan araç sürücüsü aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.