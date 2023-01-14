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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle Şanlıurfa'ya 974 kütüphane kazandırıldı

AA

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle Şanlıurfa'ya 974 kütüphane kazandırıldı

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılan mobilya, raf, dolap ve okuma masalarıyla okullarda 974 yeni kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Şanlıurfa'da kütüphanesi bulunmayan okullar için çalışma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, meslek lisesi öğrencileri, mobilya, kitap rafı, dolap ve okuma masaları üretti. Proje kapsamında kentteki okullara 974 yeni kütüphane kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, okullarında şu an 1433 kütüphane bulunduğunu söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin devam ettiğini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 974 yeni kütüphanemizi Şanlıurfa'ya kazandırdık. Kütüphanelerin kurulması kendi başına yetmiyor. Bunun için de kitapların desteklenmesi gerekiyor. 1 milyon kitap kütüphanelerimizde mevcut fakat bu sayının artması gerekiyordu. Bunun için de bakanlık bir hedef belirlemişti. Her öğrenci adına 7 kitap hedefi belirlemiştik. Bunun dışında kentimizde bu kitap hedefi için de bir çalışma başlatılmıştı. Şu anda 2 milyon 360 bin kitap, kütüphanelerimize konulmuş durumdu. Bu sayı yetmiyor, bu rakamı yaklaşık 5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz."

- Her ay 10 bin kitap dağıtılması hedefleniyor

Valilik öncülüğündeki "Urfa Okuyor" projesine de değinen Kurt, her ay 10 bin kitabın öğrencilere hediye edildiğini, haftanın bir günü 40 dakika öğrencilerle birlikte kitap okuduklarını ifade etti.

776 bin öğrenci bulunan kentte amaçlarının, her öğrencinin evine kitap girmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Kurt, "Hedefimiz, kütüphanelerimizi, öğrenmenin öncelikli merkezine ve aynı zamanda bir yaşam alanına dönüştürmek. Bu amaçla ilimiz genelinde okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Eyyübiye Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Saniye Olgaç da "Urfa Okuyor" projesi kapsamında her hafta bir kitap okuduğunu söyledi.

Okudukları kitaplar üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini anlatan Olgaç, "Okulumuzda kurulan kütüphane sayesinde kitaplara daha kolay ulaşıyoruz. Her gün kütüphaneye giderek güzel ve sakin bir ortamda kitap okuma imkanı buluyoruz. Okuduğumuz kitapları arkadaşlarımızla aramızda değiştiriyoruz. Kitaplar bize farklı dünyaları tanıtıyor. Okudukça hayata bakış açımız değişiyoruz. Kitaplar bizim ufkumuzu açıyor." dedi.

Öğrenci Medine Açmak da okuldaki kütüphane sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını dile getirdi.

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