Şanlıurfa'da balkonda asılı pantolonların çalınma anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkonda asılı pantolonların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ayvanat Mahallesi'ndeki Gazze Apartmanı giriş katında yaşayan Burak U. gece saatlerinde balkona kuruması amacıyla astığı pantolonların yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Burak U, pantolonların çalındığını görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, apartmanın bahçe duvarından atlayan bir kişinin giriş kattaki balkona tırmanarak pantolonları alıp bölgeden uzaklaşması yer alıyor.