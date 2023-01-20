GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 18 yıllık çocuk hasretinin son bulması hastane koridorunu zılgıtlarla neşelendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 18 yıldır çocuğu olmayan ve bu süreçte tedavi gören Bertan ailesi, yıllar sonra kucaklarına aldıkları "Muhammed Alparslan" bebeği hastane koridorunda zılgıt, dua ve gözyaşlarıyla karşıladı.

Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra ve İsmail Bertan çifti, 18 yıldır çocuk sahibi olamadı. Bu sürede birçok tedavi gören çift, son olarak kentteki özel bir klinikte hastanede görev yapan doktor Kadir Yaman ile görüştü.

Tedavi süreci cevap verirken, 9 Aralık 2022'de özel bir hastanede dünyaya gelen Muhammed Alparslan bebek ise Bertan ailesini sevindirdi. Bebeği, doğumhane kapısının önünde karşılayan onlarca aile ferdi, 18 yıllık hasretinin son bulması sebebiyle zılgıt çekti, dualar etti ve göz yaşlarına hakim olamadı.



Büyük sevinç Doktor Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yankı buldu.



AA muhabirine konuşan Doktor Yaman, gebeliğin riskli geçtiğini ve tedavi sürecini takip ederek çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldıklarını söyledi.

Yaman, "Her gebemiz çocuğunu sağ salim kucağına aldığında biz de onlarla mutlu oluyoruz. Bir doktor için en büyük mutluluk budur. Bu mutluluk paha biçilemez, bunun bir ölçüsü olamaz. Bu anı onlar için ölümsüzleştirdik." dedi.

Ailenin 18 yıl evli olmaları rağmen çocuk hasreti çektiklerini anımsatan Yaman, şunları kaydetti:

"Sonuçta çocuklarını kucaklarına aldıklarında buradaki mutlulukları görülmeye değerdi. Bizde o anı ölümsüzleştirmek istedik. Hiçbir zaman inanamadıklarında vazgeçmemelerini, ümitlerini kaybetmemelerini kendilerine söyledim ve bu mutluluğu yaşadılar. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler, dualarını eksik etmesinler, takiplerini güzel yaptırsınlar, inşallah birçok aile bu şekilde çocuklarına kavuşacaklardır. Sosyal medya ile bu ailenin mutluluğuna Türkiye'deki bütün insanlar ortak oldu, onlar da çok sevindiler. Aile 18 yıl sonra çocuk sahibi olduğu için çok mutluluk yaşadı, erkek ve kız olması onlar için önemi yoktu. Allah ikinci çocuklarını da nasip eder. İnşallah bu sefer kız çocukları olur."

- Ailenin sevinci

Baba İsmail Bertan, 18 yıldır evli olduğunu ve tedavi için birçok kentteki hastaneye gittiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 yıl önce doktor Kadir Yaman hoca ile tanıştıklarını aktaran Bertan, "Sağ olsun Kadir hoca bizimle ilgilendi. 18 yıl sonra Kadir hocanın yardımı ve Allah'ın izniyle bir çocuğumuz oldu. Mutluyuz, Rabbim çocuğu olmayan herkese bu duyguyu tattırsın. İlk çocuğumuz erkek oldu. Zaten kız-erkek fark etmez. Çok duygulandık halen rüyada mıyız diye düşünüyorum. Çünkü arada bir eskiden rüya görüyordum ve çocuğumun olduğunu görüp seviniyordum ama rüyadan uyanınca moralim bozuluyordu. Şimdi bile rüyada mıyım diye kendime soruyorum. Hastanede tüm akrabalarım çok mutlu oldu, sevincimize ortak oldular."

Bebeğin ninesi Hatice Bertan da çocuk hasretlerinin bitmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve halen bu duruma şükrettiklerini aktardı.

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