GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 SG 5797 plakalı otomobille 06 DS 8647 plakalı çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), Doğan Bahadur (27) ve Melek Başdaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.



Çekici sürücüsü gözaltına alındı.

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