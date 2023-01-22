BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki:

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ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Bulut, partisinin Şanlıurfa'nın Harran İlçe Kongresine katılarak, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılında büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini aktaran Bulut, partilerinin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde TBMM güçlü bir şekilde yer alacağını söyledi.

Bulut, konuşmasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, "İsveç'te Stockholm'de bulunan Büyükelçiliğimizin önünde bir densizin, bir hadsizin, bir saygısınız tüm insanlığa indirilmiş kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkması, hadsizliktir, densizliktir. İsveç devletinin yetkililerinin de bunun bir düşünce özgürlüğü gibi değerlendirmesi ayrı bir hadsizliktir, ayrı bir densizliktir." dedi.

İsveç'in konuyla ilgili derhal özür dilemesi gerektiğinin altını çizen Bulut, BBP ve Alperen Ocakları'nın dünyanın her neresinde olursa olsun kutsal inanca yönelik gerçekleşen bir saldırıya karşı üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.



Konuşmasının ardından Bulut, partiye katılan kişilere rozetlerini taktı.



Tek listeyle gidilen kongrede, İbrahim Bürke yeni başkan seçildi.



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