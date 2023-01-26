Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

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