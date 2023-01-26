Şanlıurfa'da okuldan televizyon çalan hırsız tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir okuldan televizyon çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TOKİ İlkokulunda yaşanan televizyon hırsızlığıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin C.Ç. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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