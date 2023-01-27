Şanlıurfa'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.
Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen protesto gösterisinde toplanan kalabalık, bir süre tekbir getirip slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Siverek-Der Başkanı Sezai Çetin, Kur'an'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları lanetlemek ve tepki göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi.
Bu saldırıların kaynağında İslam ve Müslüman düşmanlığı bulunduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:
"Geçen günlerde İsveç'te siyasi bir partilinin Kur'an yakma eylemini gördük. Bu eylemleri yapanlar tesadüfi olarak, bir anlık Kur'an yakma eylemi yapmamışlar. Aksine daha önceden planlanmış olup güvenlik görevlileri nezaretinde böyle alçakça bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provakatif bir eylem olduğunu görüyoruz."
Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.