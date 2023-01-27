Şanlıurfa'da "polise mukavemet" iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla Akçakale Ziraat Odası Başkanının da arasında olduğu 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan S.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Adrese giderek S.A'yı gözaltına almaya çalışan polislerle yakınları arasında arbede yaşandı.

Bu sırada polislere mukavemette bulunduğu iddiasıyla Akçakale Ziraat Odası Başkanı M.A. ile A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile A.E. tutuklandı.

Öte yandan, aranma kararı bulunan S.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

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