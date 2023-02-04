Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde ikamet eden 4 kişilik aile, fenalaşınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ambulanslar, 4 kişiyi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karbonmonoksitten etkilendikleri tespit edilen 4 kişi tedavi altına alındı.

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