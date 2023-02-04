GÜNCELLEME - Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından araçlar kaldırıldı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını isteyerek, çıkmaları durumunda tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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