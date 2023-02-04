ŞANLIURFA (AA) - Bozova Ziraat Odası Başkanlığına Müslüm Okan seçildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Fuat Almas'ın listesinin de bulunduğu 5 liste yarıştı.

Seçimde kullanılan 81 oyun 28'ni alan Müslüm Okan, Bozova Ziraat Odası'nın yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından konuşan Okan, kendisini seçen delegelere teşekkür etti.

Halkın kendilerine layık gördüğü sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Okan, "Önceki başkan ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu sorumlulukla başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımızın her zaman hizmetinde olacağız" dedi.

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