Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde Şanlıurfa'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren vatandaşlardan 52'sinin cenazesi toprağa verildi.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, kentin farklı bölgelerinde enkazda kalarak hayatını kaybeden kişilerin cenaze işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerindeki camilerde cenaze törenlerinin düzenlendiğini belirten Tolan, "Şanlıurfa'da camilerimizde bugün itibarıyla 52 kişinin cenazesi kaldırıldı. Cenazeler, şehrimizdeki muhtelif mezarlıklara defnedildi. Allah milletimizi daha beter afetlerden korusun. Dua ediyoruz, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza da bir an önce sağ ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyoruz." dedi.

Cenaze sahiplerinin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da bazı cenaze törenlerine katıldı.

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