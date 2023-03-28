Şanlıurfa'da kalp hastası anjiografi yöntemiyle tedavi edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kalp kapak rahatsızlığı bulanan hasta, anjiografi yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı bulunan Ö.T .(67) Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümüne başvurdu.

Yapılan kontrollerin ardından Ö.T'nin anjiografi yöntemiyle kalp kapağı değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bedri Caner Kaya, özellikle 65 yaş üstündeki hastalarda açık kalp cerrahisine gerek duyulmadan, sadece anjiyografi yöntemiyle kapağın değiştirildiğine işaret etti.

Hastanede anjiografi yönteminin bir süre önce uygulamaya başlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Özellikle nefes darlığı ve yürürken göğüs ağrısı olan ileri yaşlı insanlarda senil dejenerasyona bağlı oluşan bu rahatsızlıkta artık son 10-20 yılda ülkemizde de kapaklar anjiyo yöntemiyle değiştirilebilmektedir. Hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle büyükşehirlerde bir hastanede muayene oluyor ve kapağın açık cerrahi ile değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Daha sonra yaptığı araştırmalar sonrası hastanemizde de bu işlemin yapılabildiğini, anjiyo yoluyla değiştirilebileceğini öğrendikten sonra bize başvurdu. Yaptığımız tetkik ve tahliller sonrasında bu işlemi uyguladık. Gayet başarılı şekilde operasyon sonrası hastamız sağlığına kavuşmuş oldu."



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