Şanlıurfa'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Karaköprü ilçesi Maşuk Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklara teorik ve akülü arabalarla uygulamalı trafik eğitimi verildi.



Daha sonra Haliliye ilçesi Osmangazi Caddesi'nde yaya geçidi öğrenciler ve protokolün katılımıyla boyandı, sürücüler bilgilendirildi.



Programa, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve öğrenciler katıldı.

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