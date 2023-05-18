Şanlıurfa'da aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine C.Y'yi durdurdu.

Ekipler yaptığı incelemede şüphelinin hırsızlık zanlısı olarak arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan C.Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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