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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:14
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Hilvan ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan F.K'nın üzerinde 1 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Halfeti ilçesinde ise belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ile Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili Ö.G, M.D, B.K. ve R.K. gözaltına alındı.

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