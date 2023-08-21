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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:33
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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpması sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Kocaali mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACN 244 plakalı hafif ticari araç, sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkandan çarptı.

        Kazada Halide G, Fethi G, Abdullah B. ile Saliha B. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha B. kurtarılmadı.

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