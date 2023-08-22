Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile sosyal destek programımızla 2017 yılından bugüne 335 bini aşkın ailenin misafiri olduk, ihtiyaçlarını karşıladık veya ilgili kurumlarla irtibat kurmalarını sağladık." dedi.

Bakan Göktaş, Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında, bu buluşmalarda halkla bir araya gelmenin yaşattığı coşkunun, kendilerini "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine taşıyacak bir motivasyon sağladığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" olarak sembolleştirdikleri yeni dönemde, ülkede barış, istikrar ve refahı tesis etmeyi hedeflediklerini dile getiren Göktaş, Şanlıurfa'nın ülkenin refahına önemli katkılar sunan bir şehir olduğunu vurguladı.

Ülkece 6 Şubat depremlerinden dolayı zorlu bir süreç yaşandığını anımsatan Göktaş, özellikle depremden etkilenen 11 ilde hayatın akışının değiştiğini ifade etti.

Şanlıurfa'daki çalışmalarında depremin açtığı yaraları sarmayı sürdürdüklerini anlatan Göktaş, şubattan bugüne 533 tır yardımı halka ulaştırdıklarını kaydetti.

Depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına 100 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Göktaş, "Ayni ve nakdi desteğin yanı sıra psikososyal destek ekiplerimizle Şanlıurfa'da 130 bine yakın vatandaşımızın elini tuttuk, acısına ortak olduk. Hep beraber iyileşmek ve ayağa kalkmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'nin, doğal afetler karşısında alınmış derslerle hareket etiğini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet olarak afet yönetiminin her aşamasında profesyonel bir kadro ve sistemli bir işleyişle çalışıyoruz. Ayrıca son 20 yılda Türkiye'deki sosyal hizmet anlayışını keyfi uygulamalardan çıkardık, hak temelli ve arz odaklı bir düzene taşıdık. Bütün şehirlerimize sosyal hizmet merkezleri kurduk. Şanlıurfa'da bulunan 12 sosyal hizmet merkezimizle halkımızın bize doğrudan ulaşabilmesini sağlıyoruz. Onlar bize gelemediğinde biz onların kapısını çalıyoruz, hal hatır soruyoruz. Aile sosyal destek programımızla 2017 yılından bugüne 335 bini aşkın ailenin misafiri olduk, ihtiyaçlarını karşıladık veya ilgili kurumlarla irtibat kurmalarını sağladık."

Bakan Göktaş, çocuklar için de özel düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, "Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'mızla 2012 yılından bugüne 6 bini aşkın çocuk için toplamda 632 milyon lira kaynak ayırdık. Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme programlarımızla, kendi ailelerinin yanında yaşama imkanı bulunmayan çocuklarımıza güvenli ve sevgi dolu yuvalar sunuyoruz. Şu anda Şanlıurfa'da 125 çocuğumuz koruyucu ailelerimiz tarafından yetiştiriliyor, 35 çocuğumuz ise kalıcı olarak yeni aileleriyle birlikte yaşıyor. Geleceğimizin güvencesi olan bu çocuklarımız için 2012 yılından bugüne 176 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Devletin, hiçbir ayrım yapmadan, her bir vatandaşının toplumsal katılımını desteklemeye yönelik yeni hizmet alanları açtığına işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizin kapsayıcılığını artıran Ulaşılabilirlik Destek Projesi kapsamında Şanlıurfa Valiliğine 67 bin 500 lira ödenek aktardık. Şanlıurfa'da bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 157, özel engelli bakım merkezlerinde 274 engelli vatandaşımız yaşamakta. Bakım kurumlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 20 bin kişiye Evde Bakım Yardımı sunuyoruz. Bu hizmetimiz için 2006 yılından bu yana 2,8 milyar lira ödenek ayırdık. 2002 yılında 24 lira olan engelli ve yaşlı aylığını, 2023 Temmuz ayında yaşlılar için 2 bin 348 liraya, engelliler için ise 2 bin 811 liraya yükselttik. 2023 Ocak-Haziran döneminde ise 36 bini aşkın yaşlımıza 418 milyon lira, 36 bin 169 engelli ve engelli yakınına 380 milyon lira yardım ödemesi yaptık."

Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla unutulmaz bir unvan kazanan Şanlıurfa'da 185 şehit, 368 gazi bulunduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için gösterdikleri vefaya teşekkür etmek adına şehit yakını, gazi ve gazi yakını olan toplam 295 vatandaşımıza istihdam imkanı sunduk. Toplumun bütün kesimlerine hitap etmek adına hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Şehrimizdeki 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına son 20 yılda 25 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise yaklaşık 262 bin haneye 4,46 milyar lira destek sağladık. Bütün desteklerimiz, aile yapımızın korunması ve ailelerimizin geleceğe güvenle bakması için. Çocuk evleri siteleri, sosyal hizmet merkezi, engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi ile Şanlıurfa'ya 35 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bazı hizmet merkezimizin de etüt-proje çalışmalarına devam ediyoruz. Toplamda 73 milyar liraya yakın bir yatırım payıyla Şanlıurfa'yı tarihindeki en parlak günlerine hazırlıyoruz."

Bakan Göktaş, 2023 itibarıyla "Türkiye Yüzyılı"nın kapısını araladıklarını, 100. yılda Türkiye'yi dünyada hak ettiği noktaya taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.​​​​