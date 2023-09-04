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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 02:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 02:16
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK maçının ardından
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        ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4'üncü haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Ercan Aca, iç sahada oynadıkları Erzurumspor karşılaşmasını galibiyetle bitirmeyi arzuladıklarını fakat istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Aca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya tutuk başladıklarını, kanatlara oyunu çabuk yaymaya çalıştıklarını ve birkaç pozisyona girdiklerini fakat değerlendiremediklerini belirtti.

        Hafta için çalıştıkları her şeyin çıktığını fakat uygulamada biraz daha çalışmaları gerektiğini ifade eden Aca, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ama her şeye rağmen oyuncuların bugün hepsi sonuna kadar, son dakikaya kadar mücadele ettiler. Kazanma azmiyle mücadele ettiler. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki galip bitirmek isterdik. Milli araya galibiyetle girmek isterdik. Bunu yapamadık, başaramadık. Milli ara bunun için, bizim için biraz daha iyi olacak. Eksiklerimizi, yapabileceğimiz bazı şeyleri hocamız, Zafer Hocamızla geldiğinde daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Milli aradan sonra daha iyi bir başlangıçla Urfaspor'u layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız. Dediğim gibi üç hafta iki deplasman ve iç sahada 7 puan aldık. Lige yeni çıkmış bir takım için gayet iyi bir puandı. Bugün de kazanmak istiyorduk olmadı. Ama dediğim gibi oyuncularımın mücadelesinden, azminden çok memnunum. Daha çok çalışıp daha iyi yerlere Urfaspor'u getirmeye çalışacağız."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, milli maç arasını iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

        "Bugün ilk yarıda istediklerini yapan takım görüntüsündeydik. Çok fazla gol pozisyonu girişimiz vardı." diyen Kutlu, son paslarda bu pozisyonlarda etkili olamadıklarını anlattı.

        Son 30 dakikada gömülmek zorunda kaldıklarını aktaran Kutlu, şöyle devam etti:

        "Rakibimiz gerçekten son 30 dakika bizim yarı sahamızda gözüktü. Biz çıkış aradık, bunlarda da çok başarılı olamadık. Ama şöyle bir şey var. Oynadığımız dört maçın takımlarına bakıyorum. Bandırma, Bodrum, Manisa ve bugünkü Urfaspor dördü de ilk altının içindeki takımlar. Yani zor bir fikstür ile başladık. Geçen haftaki maçı biz çok üstün oynamıştık kendi sahamızda, Erzurum'da oynadığımız maç talihsiz bir kayıptı bizim adımıza. Bu zorlu periyottan geçmiş haftadaki iyi oyunu da tabii ekliyorum üzerine. 3 puan tabii daha fazlası da daha kötü gözükmüyor. Milli maç arası bize biraz daha iyi gelecektir. Çünkü aramıza geç katılan oyuncularımız oldu. Onlarla da daha çok çalışma fırsatını bulacağız."

        Kutlu, son 30 dakikanın istedikleri bir oyun olmadığını dile getirerek, "Ama futbolda böyle şeyler var. Bazen koruma duyguları ön plana çıkıyor. 30 dakikada bizim oyuncularımızın koruma duyguları ortaya çıktı, tebrik ediyorum. Urfa son 3 maçında iki galibiyet, bir beraberlik almış. Kendi sahasında bir maç oynamış bir takım. Başarılı bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Önemli bir puan benim için" diye konuştu.

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