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        Şanlıurfa'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:06
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        Şanlıurfa'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Mesut K. idaresindeki 16 BSN 29 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçen Merve G.'ye çarptı.

        Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, caddede park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.

        Kazada sürücü ile Merve G. yaralandı.

        İlçedeki diğer kazada ise M.S.K. idaresindeki 07 AUE 396 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile F.K., H.K., ve A.D. K. yaralandı.

        Yaralanan 6 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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