Şanlıurfa'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Mesut K. idaresindeki 16 BSN 29 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçen Merve G.'ye çarptı.
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, caddede park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile Merve G. yaralandı.
İlçedeki diğer kazada ise M.S.K. idaresindeki 07 AUE 396 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile F.K., H.K., ve A.D. K. yaralandı.
Yaralanan 6 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.