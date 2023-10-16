Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, okul ziyaretinde bulundu

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, merkez Eyyübiye ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, okul ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, merkez Eyyübiye ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Gazi Ortaokulunu ziyaret eden Vali Şıldak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, öğrencilere televizyon ve internetten uzak durmaları gerektiğini belirterek, kitap okumaları için tavsiyede bulundu.

        Sabah erken saatlerde okul ziyaretleri yapmaya gayret gösterdiklerini aktaran Şıldak, Şanlıurfa'daki eğitim standardının artırılması için çalıştıklarını ifade etti.

        Şanlıurfa'da eğitim alanında seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Şıldak, 2024-2026 yılları arasında yapımı devam edenlerle birlikte kentin okul ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 500 yeni okula ihtiyacımız var, şu anda 55 okulumuzun yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar 101 yeni okulu daha başlatmış olacağız. Böylece 156 okul ediyor. Bunlara atölyeleri, spor salonlarını, pansiyonları, idari binaları, halk eğitim merkezlerini dahil etmeden söylüyorum. Bunun içine bunları da katarsak 30-40 bina daha ilave etmek lazım. Gayet güçlü bir yatırım desteği alacağız, 2024-2026 yılları arasında yine yatırım programı teklifimiz kapsamında 200'ün üzerinde okul teklif ediyoruz. 160'ının yerlerini belirledik. Yeni yapılacak okulların arsa problemi yok, buralarla ilgili teklifimizi yapacağız. Kasım ayının başında inşallah Milli Eğitim Bakanlığına bizzat giderek bunun sözünü alacağız. Yani 200 okul daha gelirse 150 civarında da yapıyoruz, toplam 500 olan ihtiyacımızı büyük ölçüde karşılamış olacağız."

        Şıldak'a okul ziyaretinde eşi Fatma Nur Şıldak da eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Akçakale yol yapım çalışmalarını inceledi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Akçakale yol yapım çalışmalarını inceledi
        Şanlıurfa'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da HÜDA-PAR İl Kongresi yapıldı
        Şanlıurfa'da HÜDA-PAR İl Kongresi yapıldı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
        Hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı...
        Hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı...
        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı
        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı