Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, okul ziyaretinde bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, merkez Eyyübiye ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Gazi Ortaokulunu ziyaret eden Vali Şıldak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, öğrencilere televizyon ve internetten uzak durmaları gerektiğini belirterek, kitap okumaları için tavsiyede bulundu.

Sabah erken saatlerde okul ziyaretleri yapmaya gayret gösterdiklerini aktaran Şıldak, Şanlıurfa'daki eğitim standardının artırılması için çalıştıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'da eğitim alanında seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Şıldak, 2024-2026 yılları arasında yapımı devam edenlerle birlikte kentin okul ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 yeni okula ihtiyacımız var, şu anda 55 okulumuzun yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar 101 yeni okulu daha başlatmış olacağız. Böylece 156 okul ediyor. Bunlara atölyeleri, spor salonlarını, pansiyonları, idari binaları, halk eğitim merkezlerini dahil etmeden söylüyorum. Bunun içine bunları da katarsak 30-40 bina daha ilave etmek lazım. Gayet güçlü bir yatırım desteği alacağız, 2024-2026 yılları arasında yine yatırım programı teklifimiz kapsamında 200'ün üzerinde okul teklif ediyoruz. 160'ının yerlerini belirledik. Yeni yapılacak okulların arsa problemi yok, buralarla ilgili teklifimizi yapacağız. Kasım ayının başında inşallah Milli Eğitim Bakanlığına bizzat giderek bunun sözünü alacağız. Yani 200 okul daha gelirse 150 civarında da yapıyoruz, toplam 500 olan ihtiyacımızı büyük ölçüde karşılamış olacağız."

Şıldak'a okul ziyaretinde eşi Fatma Nur Şıldak da eşlik etti.