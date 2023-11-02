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        Şanlıurfa'da ilkokul öğrencisi, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

        Şanlıurfa'da yaşayan ve Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katılan ilkokul öğrencisi Elif Ece Öztürk, birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:45
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        Şanlıurfa'da ilkokul öğrencisi, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
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        Şanlıurfa'da yaşayan ve Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katılan ilkokul öğrencisi Elif Ece Öztürk, birincilik elde etti.

        TOKİ Şehit Mehmet Uyar İlkokulu'nda okuyan 2. sınıf öğrencisi Elif Ece Öztürk, öğretmenin tavsiyesi üzerine Kanada merkezli çevrim içi olarak düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na Ekim ayında katıldı.

        Öztürk, kategorisinde katıldığı yarışmada tüm soruları doğru cevaplayarak birincilik elde etti.

        Öztürk, AA muhabirine, ilk defa katıldığı yarışmada birincilik elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Matematik dersini çok sevdiğini belirten Öztürk, "Yarışmaya katıldığımda derece bekliyordum. Birinci olduğum için çok mutlu oldum. Derslerime daha çok çalışıp gelecekte hakim olmak istiyorum." dedi.

        Baba Ahmet Öztürk de kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve kızına desteklerini esirgemediklerini kaydetti.

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